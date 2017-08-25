Almanya'da Türk kadından haber alınamıyor

Frankfurt polisinin yaptığı açıklamaya göre, Güven Saray, ERB-EE 995 plakalı otomobili ile birlikte kayboldu. Saray son olarak Rodgau-Jügesheim bölgesinde görüldü. Güven Saray'ın saçları kırmızımsı-kahverengi, kıvırcık ve omuzlarına kadar uzun. Kahverengi gözlü, 166 cm. boyunda olan Güven Saray normal bir fiziğe sahip. Kaybolduğu gün üzerinde ne tür bir kıyafet olduğu ise bilinmiyor. Frankfurt polisi, Güven Saray'ı görenlerin 069-75553110 numaralı telefondan bilgi vermelerini istedi.

Güven Saray

almanya

Frankfurt