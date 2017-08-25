ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Almanya'da 47 yaşındaki Güven Saray kayboldu
DÜNYA

Almanya'da Türk kadından haber alınamıyor

Almanya'nın Hessen Eyaleti'nin Frankfurt kentinde yaşayan 47 yaşındaki Güven Saray adlı Türk kadından 20 Ağustos Pazar gününden beri haber alınamıyor

25 Ağustos 2017 Cuma, 09:55:25 Güncelleme: 09:58:06 DHA

Frankfurt polisinin yaptığı açıklamaya göre, Güven Saray, ERB-EE 995 plakalı otomobili ile birlikte kayboldu. Saray son olarak Rodgau-Jügesheim bölgesinde görüldü. Güven Saray'ın saçları kırmızımsı-kahverengi, kıvırcık ve omuzlarına kadar uzun. Kahverengi gözlü, 166 cm. boyunda olan Güven Saray normal bir fiziğe sahip. Kaybolduğu gün üzerinde ne tür bir kıyafet olduğu ise bilinmiyor. Frankfurt polisi, Güven Saray'ı görenlerin 069-75553110 numaralı telefondan bilgi vermelerini istedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER