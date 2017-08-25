ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
barcelona
DÜNYA

Barcelona'da Müslüman kadını öldüresiye dövdüler!

Barcelona'da bir çete, şehirde gerçekleşen terör saldırısının 'intikamı' için 38 yaşındaki Müslüman bir kadını dövdü

25 Ağustos 2017 Cuma, 10:49:27 Güncelleme: 10:51:36 İHA

İspanya'da Müslüman bir kadın, Barcelona saldırısının ardından 'intikam' gerekçesiyle öldüresiye dövüldü.

İspanya'nın başkenti Madrid'in Usera bölgesinde 38 yaşındaki Müslüman kadın bir çete tarafından öldüresiye dövüldü.

Usera bölgesindeki metro istasyonunun dışında dövülen Müslüman kadın, vücudunda oluşan yara, morluk ve geçirdiği şok nedeniyle tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İspanyol polisi olayı Barcelona saldırılarından kaynaklanan 'nefret suçu' olarak değerlendirdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 19 dakika önce
    Kadının ne suçu var alçak herifler.. Kıyamet kopsada şu yalan dünya sona erse artık..
  • Misafir 20 dakika önce
    ortaçağda yahudi katliamı yapanda ispanyollardı. Bunlar ırkçıdır, faşistdir. Faşizmin beşiği avrupadır. Müslüman ülkeler olayı şiddetle kınayıp ispanyaya nota vermelidir.
  • Misafir 21 dakika önce
    buna karşılık olarak müslüman bir ülkede ispanyol bir kadın öldüresiye dövülse, acaba ne hissederlerdi.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER