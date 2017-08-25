Barcelona'da Müslüman kadını öldüresiye dövdüler!

İspanya'da Müslüman bir kadın, Barcelona saldırısının ardından 'intikam' gerekçesiyle öldüresiye dövüldü.
İspanya'nın başkenti Madrid'in Usera bölgesinde 38 yaşındaki Müslüman kadın bir çete tarafından öldüresiye dövüldü.
Usera bölgesindeki metro istasyonunun dışında dövülen Müslüman kadın, vücudunda oluşan yara, morluk ve geçirdiği şok nedeniyle tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İspanyol polisi olayı Barcelona saldırılarından kaynaklanan 'nefret suçu' olarak değerlendirdi.
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YORUMLAR 2
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Misafir 19 dakika önceKadının ne suçu var alçak herifler.. Kıyamet kopsada şu yalan dünya sona erse artık..00
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Misafir 20 dakika önceortaçağda yahudi katliamı yapanda ispanyollardı. Bunlar ırkçıdır, faşistdir. Faşizmin beşiği avrupadır. Müslüman ülkeler olayı şiddetle kınayıp ispanyaya nota vermelidir.00
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Misafir 21 dakika öncebuna karşılık olarak müslüman bir ülkede ispanyol bir kadın öldüresiye dövülse, acaba ne hissederlerdi.00