Şikayet üzerine Lannister ismi kaldırıldı

Game of Thrones ilgisi tüm dünyayı kasıp kavururken, Avustralya'da sokaklara dizide yer alan Snow, Stannis ve Greyjoy gibi isimler veren Charlemont Rise ilçesi, Lannister ismini sokakta yaşayanlardan gelen şikayetler üzerine kaldırdığını açıkladı.

Dizide Cersei Lannister ve erkek kardeşi Jaime Lannister ensest bir ilişki yaşıyor. Lannister Sokağı'nda yaşayanlar böyle bir çiftin adını taşıyan bir sokakta yaşamak istemedikleri şikayetinde bulununca, sokağın adı Precinct olarak değiştirildi.

Bölgedeki yeni yerleşimlerin proje yöneticisi olan Gary Smith, sokağın sakinlerinin ensest referansından rahatsız olduğunu, Lannister'ı farklı bir şekilde yazmayı teklif etse de kabul görmediğini söyledi. Yeni inşa edilen bölgeye sokak isimleri vermesi gerektiğinde yaratıcı olmaya çalıştığını, çok sayıda sokağa isim vermenin kolay olmadığını aktardı.

Geelong kentinin yöneticisi Laurinda Gardner da sokak isimlerinin toplum değerlerinin korunmasına zarar vermemesi gerektiği uyarısında bulundu.





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