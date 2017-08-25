Rekor ikramiye kazandı telefonla işi bıraktı

ABD'nin lotosu "Powerball"da geçtiğimiz yıl aylarca devrederek 1,6 milyar dolara ulaşan ve üç kişinin paylaştığı ikramiyeden sonra verilen en büyük ikramiye olan 758,7 milyon dolarlık büyük ikramiye sahibini buldu.

Massachusetts eyaletindeki Chicopee kentinden bir hastanede çalışan 53 yaşındaki Mavis L. Wanczyk'e çıkan ikramiye, ABD tarihinde lotodan en çok para kazanan isim oldu.

LOTODAN PARA KAZANMAK BOŞ BİR HAYALDİ

Hastanedeki işinden ayrılarak eve gitmek üzereyken bir itfaiye görevlisiyle konuşurken lotodan büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrenen Wanczyk, lotodan para kazanmayı her zaman boş bir hayal olarak nitelendirdiğini belirtti.

İkramiyeyi kazandığını anladıktan sonra itfaiye görevlisinin kendisine eve kadar güvenli bir şekilde vardığını kontrol etmek için eşlik ettiğini söyleyen Wanczyk, ikramiyesini teslim aldığını ve ilk yapmak istediği şeyin sadece “oturup rahatlamak” olduğunu söyledi.

32 YILLIK İŞİNİ TELEFONLA BIRAKTI

İkramiye çıktığını anladıktan sonra 32 yıldır çalıştığı hastaneyi arayarak işi bıraktığını ve geri dönmeyeceğini söyleyen Mavis L. Wanczyk, büyük ikramiye çıkan bileti bir benzin istasyonunda doldurduğunu ve seçtiği numaraların akrabaların doğum günleri olduğunu söyledi.

53 yaşındaki Mavis L. Wanczyk, ikramiye kazanan bileti oynadığı işyerine hayır amacıyla 50 bin dolar bağışlayacağını da sözlerine ekledi.

ABD tarihinde tek başına en büyük ikramiyeyi kazanan kişi olan 53 yaşındaki kadının bir oğlu ve bir kızı var.

ABD'nin lotosu "Powerball"da bugüne kadar dağıtılan en büyük ikramiye 2016 yılının Ocak ayında verilen 1,6 milyar dolardı ancak bu ikramiye üç kişi arasında paylaşılmıştı.