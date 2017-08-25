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DÜNYA

Barcelona saldırganına cezaevinde rahat yok: Boğazını keseceğiz

Barcelona saldırganına cezaevinde 'boğazını keseceğiz' tehdidi!

Barcelona'yı kana bulayan terör saldırısının faillerinden biri olarak tutuklanan 28 yaşındaki Driss Oukabir, Madrid'de konulduğu cezaevinde diğer mahkumların tepkisiyle karşılaştı

25 Ağustos 2017 Cuma, 11:26:54 Güncelleme: 11:31:20 HABERTURK.COM

İspanya'nın Barcelona kentinde 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının faillerinden 28 yaşındaki Driss Oukabir, Madrid'de konulduğu cezaevinde de hoş karşılanmadı.

El Pais'te yer alan habere göre, Madrid'de bulunan Soto del Real cezaevine konulan DEAŞ'lı teröristin cezaevine getirildiğini gören diğer mahkumlar, "Havalandırmaya çıktığın zaman, boğazını keseceğiz" diye bağırdı.

Diğer mahkumlardan gelen tepkiler üzzerine Oukabir'in tek kişilik bir hücreye konulduğu ve güvenlik seviyesinin arttırıldığı kaydedildi.

Oukabir, Barcelona'da gerçekleşen terör saldırısının ardından, saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ hücresinin merkezi Ripoll'de polise teslim olmuştu. Oukabir, ilk ifadesinde minibüsün içerisinde bulunan pasaportunu kardeşinin çaldığını söylese de daha sonra ifadesini değiştirmişti.

Driss Oukabir, ifadesinde saldırıda kullanılan minibüsü kendisinin kiraladığını ancak minibüsün mobilya taşımak için kullanılacağını söylemişti. Hakim Fernando Andreu ise, 28 yaşındaki şüphelinin hakkında tatmin edici kanıtlar olduğunu belirterek tutuklanmasına karar vermişti. Oukabir, cinayet, terör örgütü üyeliği ve patlayıcı bulundurma suçlarından yargılanacak.

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