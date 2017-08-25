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Rusya'da otobüs denize düştü: 14 ölü
DÜNYA

Rusya'da otobüs denize düştü: 16 ölü

Rusya’nın Krasnodar bölgesinde işçileri taşıyan otobüsün denize düşmesi sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı

25 Ağustos 2017 Cuma, 11:37:51 Güncelleme: 13:29:29 HABERTURK.COM

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Krasnodar bölgesinde işçileri taşıyan bir otobüsün yoldan çıkarak Karadenize düştüğü belirtildi.

41 kişinin bulunduğu belirtilen otobüste 16 kişinin hayatını kaybettiği, 8'i ağır 24 kişinin de yaralandığının ifade edilirken 1 kişiyi arama çalışamalarının sürdüğü kaydedildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, otobüsün Tamanneftegaz petrol ve doğalgaz şirketine ait işçileri taşıdığı kaydedildi.

Scuba dalgıçları tarafından arama çalışmaları sürüyor.

Yetkili makamlardan yapılan açıklamaya göre kazanın nedeni olarak frenlerde çıkan bir sorun olduğu düşünülüyor.

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