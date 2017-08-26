Afganistan'da camiye saldırı... En az 30 ölü!

Afganistan'ın başkent Kabil'in Kale-i Naccara bölgesinde Hazara Şiilerine ait İmam Zaman Camii'ne saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik yetkilileri, Cuma namazı için toplanan camii cemaati de dahil olmak üzere en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırganlardan birinin caminin girişinde üzerindeki bombayı patlattığını diğer saldırganların cami içinde rastgele ateş açmaya başladığı belirtilirken saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Saldırı, ibadet edenlerin kaçmasıyla birlikte kaosa yol açarken polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, başkent Kabil'in Khair Khana bölgesinde camiyi güvenlik altına aldıklarını ve üç saldırganın da öldürüldüğünü söyledi.

Görgü tanıkları da, bir intihar bombacısı kendini kapıda patlattığını diğer bir intihar bombacısının da camiideki kadınların içinde kendini patlattığını aktardı.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 20 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil’de bir camiyi hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İbadetlerini gerçekleştirmekte olan masum sivilleri hedef alan söz konusu hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz.

Bu alçak terör saldırısı Afganistan’ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla mücadeledeki kararlılığını zayıflatamayacak. Türkiye terörizme karşı dost ve kardeş Afgan halkıyla dayanışma içinde olmaya ve Afganistan hükümetine tam destek vermeye devam edecektir."