ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İngiltere'de 99 sterline satılan ultra lüks dondurma
DÜNYA

İngiltere'de 99 sterline satılan ultra lüks dondurma

Bir külah dondurma 440 lira

İngiltere'nin ultra lüks mağaza zinciri Selfridges, üzerinde altın ve incilerin olduğu özel dondurmasını tanıttı

25 Ağustos 2017 Cuma, 12:49:54 Güncelleme: 12:52:15 HABERTURK.COM

Billionaire's Soft Serve (Milyarderin dondurma ziyafeti) adıyla geliştirdiği, İngiltere'nin en pahalı dondurması 99 sterline satılıyor.

350 gram ağırlığındaki dondurmanın yapımı ise yaklaşık 4.5 saat sürüyor. Snowflake Luxury Gelato isimli şirket tarafından üretilen dondurmada, organik Madagaskar çikolatasına batırılmış altın parçacıkları, yenilebilir inci, elmas ve pırlanta yer alıyor. Külahı elle yapılırken, karamel dolgulu beyaz Belçika çikolatasının bulunduğu dondurmanın üzerinde böğürtlenli makaronlar bulunuyor.

  • Billionaires Soft Serve
  • Snowflake Luxury Gelato
  • Selfridges
  • dondurma
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 19 dakika önce
    İncilerde yeniyor mu !!
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER