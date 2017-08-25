Bir külah dondurma 440 lira

Billionaire's Soft Serve (Milyarderin dondurma ziyafeti) adıyla geliştirdiği, İngiltere'nin en pahalı dondurması 99 sterline satılıyor.

350 gram ağırlığındaki dondurmanın yapımı ise yaklaşık 4.5 saat sürüyor. Snowflake Luxury Gelato isimli şirket tarafından üretilen dondurmada, organik Madagaskar çikolatasına batırılmış altın parçacıkları, yenilebilir inci, elmas ve pırlanta yer alıyor. Külahı elle yapılırken, karamel dolgulu beyaz Belçika çikolatasının bulunduğu dondurmanın üzerinde böğürtlenli makaronlar bulunuyor.

Billionaires Soft Serve

Snowflake Luxury Gelato

Selfridges

dondurma