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Alman muhalefetinden Kuzey Irak referandumuna destek
DÜNYA

Alman muhalefetinden Kuzey Irak referandumuna destek

Almanya'nın en çok oy alan ikinci partisi SPD'nin lideri Martin Schulz, Kuzey Irak'taki referandumunkürt halkının en doğal hakkı olduğunu söyledi

25 Ağustos 2017 Cuma, 13:05:40 Güncelleme: 13:07:46 HABERTURK.COM

Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli Rudaw’a konuşan Schulz, "Almanya’ya göre referandum konusu, Bağdat’la diyalog yoluyla çözülebilecek bir iç meseledir. Durumdan haberim var ve Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasını umuyorum" şeklinde konuştu.

SDP lideri Martin Schulz, "Aynı zamanda referandumu Irak’ta Kürt halkının doğal bir hakkı olarak görüyorum. Çünkü onlar o ülkede çok zorluk yaşadı. Referandum yapmaya hakları var" ifadelerinde bulundu.

Almanya'da bugüne kadar Türklerden en çok oy alan parti olarak dikkat çeken SDP'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "oy verilmemesini" istemişti.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani başkanlığında bir araya gelen Kürt partileri, bağımsızlık için yapılacak referandumun tarihini 25 Eylül olarak belirlemişti.

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