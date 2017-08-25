Cenaze törenlerini robotlar yönetecek

Robotların, insanların işlerini almakla suçlandığı günümüzde şimdi de robotlar insanların cenaze törenlerini yönetmek için kullanılacaklar.
Japon menşeili Plastik üreticisi Nissei Eco şirketi, Budistlerin cenaze törenini yönetmek için yeni bir robot geliştirdi.
Geliştirilen robot, rahiplerin yerine cenaze törenlerini yönetecek.
Firmanın danışmanlarından Michio Inamura, "Pepper" adlı robotun özellikle kırsal kesimlerde cenaze törenlerinde yaşanan rahip sıkıntısına yanıt vereceğini söyledi.
Tokyo'daki Cenaze Fuarı'nda sergilenen robot, telekomünikasyon şirketi Softbank tarafından tasarlandı.
Pepper adlı robottan 10 bin adet satıldığı belirtilirken robotu kiralamak isteyenler cenaze töreni başına 2 bin 194 dolar ödeyecek.
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