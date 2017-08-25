Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in sözlerine yanıt verdi.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hayır diyen yüzde 48'den sorumluyuz da diyor. Hangi hakla bunu söylüyorsunuz. Demokratik sistem de hayır diyen de olur, evet diyen de olur. Bunların hepsi bizim vatandaşımızdır. Türkiye sizin sömürgeniz midir ki, böyle konuşuyorsunuz.

Almanya bizim dostumuzdur. Seçimler gelir, geçer ama ilişkiler kalıcıdır. O nedenle dikkatle davranmalarını tavsiye ediyorum."