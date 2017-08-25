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Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya yanıt: Dikkatli davransınlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Varşova'da yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu

25 Ağustos 2017 Cuma, 14:25:53 Güncelleme: 14:26:03 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in sözlerine yanıt verdi.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hayır diyen yüzde 48'den sorumluyuz da diyor. Hangi hakla bunu söylüyorsunuz. Demokratik sistem de hayır diyen de olur, evet diyen de olur. Bunların hepsi bizim vatandaşımızdır. Türkiye sizin sömürgeniz midir ki, böyle konuşuyorsunuz.

Almanya bizim dostumuzdur. Seçimler gelir, geçer ama ilişkiler kalıcıdır. O nedenle dikkatle davranmalarını tavsiye ediyorum."

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YORUMLAR 2
  • Misafir 19 dakika önce
    nazi yandaşları idam edilsin istiklal mahkemelerinde
  • Misafir 19 dakika önce
    o kadar işlemişlerki ülkenin içine,herkes kör almanlara asimile oalcaktık az kalsın
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