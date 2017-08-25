ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
stephen king
DÜNYA

Stephen King'den Trump'a Twitter cevabı!

'Korkunun babası' Stephen King'den Trump'a Twitter cevabı!

Ünlü korku romanlarıyla tanınan ABD'li yazar Stephen King, Trump'ın kendisini Twitter'dan engellemesine yanıt verdi

25 Ağustos 2017 Cuma, 15:23:09 Güncelleme: 15:36:30 HABERTURK.COM

'Korkunun babası' olarak bilinen ünlü yazar Stephen King, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini Twitter'dan engellemesine yaklaşık 2 ay sonra cevap verdi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Stephen King, "Donald Trump beni Twitter'dan engelledi. Ben de onu IT yada Mr. Mercedes'i izlemekten engelliyorum. Sana palyaço yok Donald! Git kendini boşluğa bırak." ifadelerini kullandı.

Stephen King'in Donald Trump'ı eserlerini okumaktan alıkoyması mümkün görünmediği için, bu engelleme sembolik bir önem taşıyor.

King, daha önce de Trump'ın kendisini Twitter'dan engellemesi hakkında, "Trump, tweetlerini okumamam için beni engellemiş. Kendimi öldürmem gerekebilir." ifadelerini kullanmıştı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 54 saniye önce
    2 ay sonra jeton düşmüş demekki
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER