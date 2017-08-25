'Korkunun babası' olarak bilinen ünlü yazar Stephen King, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini Twitter'dan engellemesine yaklaşık 2 ay sonra cevap verdi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Stephen King, "Donald Trump beni Twitter'dan engelledi. Ben de onu IT yada Mr. Mercedes'i izlemekten engelliyorum. Sana palyaço yok Donald! Git kendini boşluğa bırak." ifadelerini kullandı.

Stephen King'in Donald Trump'ı eserlerini okumaktan alıkoyması mümkün görünmediği için, bu engelleme sembolik bir önem taşıyor.

King, daha önce de Trump'ın kendisini Twitter'dan engellemesi hakkında, "Trump, tweetlerini okumamam için beni engellemiş. Kendimi öldürmem gerekebilir." ifadelerini kullanmıştı.

— Stephen King (@StephenKing) August 25, 2017