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Irak güçleri Telafer'de şehir merkezine ulaştı!
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Son dakika! Irak güçleri Telafer'i tamamen geri aldı

Irak güçleri Telafer'i tamamen geri aldı

Reuters, Türkmen kenti Telafer'de Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede sona yaklaştığını ve Telaferi tamamen geri aldığını açıkladı

25 Ağustos 2017 Cuma, 16:19:02 Güncelleme: 26 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:21:02 HABERTURK.COM

Irak güçleri, Türkmen kenti Telafer'de terör örgütü DEAŞ'ın savunma hattını kırdı ve şehir merkezi ile Eski Şehir bölgesine ulaştı.

Reuters'in haberine göre,  Irak güçleri Telafer'i tamamen geri aldı.

Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ve Fransız Savunma Bakanı Florence Parly ile Bağdat'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Caferi, terörle mücadele birimlerinin Telafer kalesine hakim olduklarını belirtti. 

Teafer operasyonunun askeri operasyon şefi General Abdelamir Yarallah'ın yaptığı açıklamada, Telafer Kalesi'nde Irak bayrağının dalgalandırıldığı belirtildi.

General Yarallah, "Batı ve güney cephesinde çatışmaların sonra erdiğini" belirtirken kentin kuzeyinde çatışmaların devam ettiğini söylemişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 48 dakika önce
    hadi inşallah canlı bomba felan olmaz inşallah
  • Misafir 1 saat önce
    Allah türkmen kardeşlerimize yardım etsin
  • Misafir 20 saat önce
    İŞİD'in işi bitiyor. Peki geride kalanlar ülkelerine dönünce? Umarım istihbaratımız hepsini tespit etmiştir.
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