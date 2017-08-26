Irak güçleri, Türkmen kenti Telafer'de terör örgütü DEAŞ'ın savunma hattını kırdı ve şehir merkezi ile Eski Şehir bölgesine ulaştı.

Reuters'in haberine göre, Irak güçleri Telafer'i tamamen geri aldı.

Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ve Fransız Savunma Bakanı Florence Parly ile Bağdat'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Caferi, terörle mücadele birimlerinin Telafer kalesine hakim olduklarını belirtti.

Teafer operasyonunun askeri operasyon şefi General Abdelamir Yarallah'ın yaptığı açıklamada, Telafer Kalesi'nde Irak bayrağının dalgalandırıldığı belirtildi.



General Yarallah, "Batı ve güney cephesinde çatışmaların sonra erdiğini" belirtirken kentin kuzeyinde çatışmaların devam ettiğini söylemişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.