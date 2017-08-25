Türk büyükelçi İsveç Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Türk Büyükelçi Kaya Türkmen’i, Türkiye’deki tutuklu olan İsveç vatandaşları Hamza Yalçın ve Ali Gharavi ile ilgili endişelerini dile getirmek üzere bakanlığa çağırdı.

İsveç, iki İsveç vatandaşın gözaltına alınmasıyla ilgili Türkiye büyükelçisini ikili ilişkilerin bir işareti olarak Dışişleri Bakanlığı çağırdı.

Bilişim teknolojileri uzmanı Ali Gharavi, 5 Temmuz günü İstanbul Büyükada'da polisin yaptığı baskınla gözaltına alınmıştı.

Türk asıllı İsveç vatandaşı olan Hamza Yalçın ise, 3 Ağustos günü İnterpol'ün yardımıyla İspanya'nın Barcelona şehrinde tutuklanmıştı.

Yalçın'a Nisan ayında, Türkiye'deki bir dergide yayımlanan makalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açılmış ve yine aynı dergideki makalelerinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 ayrı dava bulunuyordu.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yaptığı açıklamada ise, "Türkiye'de yaşanan endişe verici gelişmeler hakkında büyükelçiye fikrimizi ilettik" dedi. Ayrıca Bakan, "En son olayların bizim ve AB'nin Türkiye ile olan ilişkisi üzerinde doğrudan etkisinin olacağını" belirtti.