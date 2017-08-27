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Kuzey Kore'den üç füze denemesi

ABD Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Kangwon bölgesinden gerçekleştirdiği kısa menzilli balistik füze denemelerinin üçünün de başarısız olduğu, füzelerden ikisinin havada, birinin ise fırlatılmasının hemen ardından infilak ettiği duyuruldu

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 01:45:39 Güncelleme: 27 Ağustos 2017 Pazar, 16:59:53 AA

 

Açıklamada, denemeler sırasında bölgede ABD Ordusu ile Güney Kore Ordusunun ortak askeri tatbikat yapmakta olduğu belirtildi.

ABD ve Güney Kore tatbikatın savunma amaçlı olduğunu açıklasa da Kuzey Kore bu tatbikatların Kuzey'e saldırı hazırlığı olduğunu savunuyor.

Açıklamada, kullanılan füzelerin ABD'ye yönelik tehdit oluşturabilecek menzile sahip olmadığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana yaptırım uyguluyor.

Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından ABD, Kuzey Kore'ye yönelik baskıyı artırdı. Son olarak ABD'nin girişimiyle hazırlanan ve Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini üçte bir oranında azaltacak BM Güvenlik Konseyi kararı 5 Ağustos'ta kabul edilmişti.

 

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YORUMLAR 23
  • Misafir 39 dakika önce
    baska bir gücsüz ülke olsaydi coktan vurmuslardi katiliyorum yemiyor
  • Misafir 16 saat önce
    Abd ancak kendini kandiriyo kısacası yemiyo kafa tutmak
  • Misafir 18 saat önce
    Üst olur
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