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Kuzey Kore, kimliği henüz tanımlanamayan bir füze fırlattı

Kuzey Kore füze denemelerine devam ediyor

Güney Koreli askeri yetkililere göre Kuzey Kore, kimliği henüz tanımlanamayan bir veya birden fazla füze fırlattı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 01:45:39 Güncelleme: 09:48:50 Reuters

Yonhap Haber Ajansı'nın Güney Koreli askeri yetkililere dayandırdığı bilgiye göre Kuzey Kore, kimliği henüz tanımlanamayan bir veya birden fazla füze fırlattı. 

İddiaya göre atılan füze veya füzeler Güney Kore'nin 250 km kuzeydoğusundaki Japon Denizi'ne düştü. Yetkiler füzelerin kısa menzilli olduğu iddasında bulundu. 

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre yetkililer, ateşlenen füzelerin balistik füze olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), Kuzey Kore'nin üç balistik füze denemesi yaptığını, denemelerin başarısızlıkla sonuçlandığı ve Guam Adası için bir tehdit olmadığını açıkladı.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 2 saat önce
    Yesinler birbirlerini
  • Misafir 2 saat önce
    piyasalar kapandiginda firlatmis
  • Misafir 3 saat önce
    Orda petrol yok savaş mavaş olmaz
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