Yonhap Haber Ajansı'nın Güney Koreli askeri yetkililere dayandırdığı bilgiye göre Kuzey Kore, kimliği henüz tanımlanamayan bir veya birden fazla füze fırlattı.
İddiaya göre atılan füze veya füzeler Güney Kore'nin 250 km kuzeydoğusundaki Japon Denizi'ne düştü.
Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre yetkililer, ateşlenen füzelerin balistik füze olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Ayrıntılar geliyor...
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YORUMLAR 3
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Misafir 10 dakika öncezor yener abdden bahsediyoruz00
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Misafir 11 dakika öncekedidir kedi :)00
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Misafir 16 dakika önceKuzey kore. ABDyi yener06