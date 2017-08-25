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SON DAKİKA! Kuzey Kore, kimliği henüz tanımlanamayan bir füze fırlattı

Güney Koreli askeri yetkililere göre Kuzey Kore, kimliği henüz tanımlanamayan bir veya birden fazla füze fırlattı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 01:45:39 Güncelleme: 02:05:23 Reuters

Yonhap Haber Ajansı'nın Güney Koreli askeri yetkililere dayandırdığı bilgiye göre Kuzey Kore, kimliği henüz tanımlanamayan bir veya birden fazla füze fırlattı. 

İddiaya göre atılan füze veya füzeler Güney Kore'nin 250 km kuzeydoğusundaki Japon Denizi'ne düştü. 

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre yetkililer, ateşlenen füzelerin balistik füze olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Ayrıntılar geliyor...

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YORUMLAR 3
  • Misafir 10 dakika önce
    zor yener abdden bahsediyoruz
  • Misafir 11 dakika önce
    kedidir kedi :)
  • Misafir 16 dakika önce
    Kuzey kore. ABDyi yener
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