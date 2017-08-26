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ABD'deki Harvey Kasırgası şiddetini artırdı!

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:48:35 AA

ABD'nin güney eyaletlerini etkileyen ve saatteki hızının 210 kilometreye ulaşması beklenen Harvey Kasırgası'nın derecesi "dördüncü kategori"ye çıkarıldı

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    Meksika Körfezi üzerinden gelen ve ABD'de kasırgaya dönüşen Harvey şiddetini artırdı.

  • 2 ABD'deki Harvey Kasırgası şiddetini artırdı!
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    Saatteki hızının 210 kilometreye çıkacağı öngörülen kasırganın yeni derecesinin "dördüncü kategori" olduğu açıklandı.

  • 3 ABD'deki Harvey Kasırgası şiddetini artırdı!
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    Bölgede geçen çarşamba gününden bu yana Harvey'e karşı hazırlıklar devam ederken, kasırganın etkili olacağı yerlerde halk gıda ve su stoku yaptı.

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  • 4 ABD'deki Harvey Kasırgası şiddetini artırdı!
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    Teksas'ta 30 yönetim bölgesinde, Louisiana'da da eyalet genelinde cuma akşamı itibarıyla acil durum kararı alındı.

  • 5 ABD'deki Harvey Kasırgası şiddetini artırdı!
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    Houston, Texas City, Galveston, Freeport ve Corpus Christi'deki limanların tamamına yakınının kapatılması emri de verildi.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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