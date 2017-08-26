ABD ordusuna ait askeri helikopterin, Yemen'de eğitim uçuşu yaptığı esnada denize düştüğü açıklandı.

Yetkililer, ABD ordusuna ait Black Hawk tipi bir helikopterin eğitim uçuşu yaptığı esnada Yemen'de denize düştüğünü bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'in güney sahilinden yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada, helikopterde bulunan 6 kişilik mürettebattan 5'inin kurtarıldığını 1 askerin kayıp olduğunu belirtti. Yemen'de düşen ABD helikopterinin neden düştüğü ise henüz bilinmezken kaza nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan kaybolan ABD askerinin arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.