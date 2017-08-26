Türkiye'nin talebiyle İspanya'nın Granada şehrinde gözaltına alınan ve 24 saat sonra serbest bırakılan Türk asıllı Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı ile ilgili kırmızı bültenle arama kaydı kaldırıldı.

Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol tarafından alınan karar üzerine Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, Interpol'ün Doğan Akhanlı'ya yönelik kırmızı bülteni kaldırmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bakanlık ayrıca, Müsteşarları Walter Lindner'in İspanyol mevkidaşıyla temas halinde olduğu söyledi.

19 Ağustos tarihinde tatil yaptığı İspanya'nın Granada şehrinde gözaltına alınan Doğan Akhanlı, Madrid'de mahkemeye çıkarılmış ve 24 saat sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Madrid mahkemesi, Türkiye'ye yazarın iade talebini gerekçelendirmek üzere 40 günlük süre tanımış ve bu süre zarfında ülkeyi terk etmesini yasaklamıştı.

Hem Alman hem Türk vatandaşlığı bulunan Akhanlı'nın gözaltına alınmasını eleştiren Merkel, Türkiye'nin Interpol'ün yakalama kararlarını kötüye kullandığını savunmuştu.

Merkel, "Bu doğru değildi ve İspanya onu serbest bıraktığı için çok memnunum. Interpol gibi uluslararası kurumları bu tür amaçlar için suistimal edilemez. Akhanlı'nın dosyası maalesef çok sayıda vakadan biri. İşte bu yüzden kısa süre önce Türkiye politikamızı büyük oranda değiştirdik. Çünkü Erdoğan'ın bunu yapması kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de konuyla ilgili konuşarak, Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesini ve Almanya'nın sürece dahil edilmesini istemişti.

Türkiye doğumlu olan Akhanlı, Türkiye'de siyasi nedenlerle iki yıl hapis yattıktan sonra 1990'lı yılların başında Almanya'ya kaçmıştı. 2010'da Türkiye'ye dönen Doğan Akhanlı, 1989'da bir döviz bürosu soygununa karıştığı iddiasıyla tutuklanmış ancak sonrasında delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.