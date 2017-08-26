Meksika Körfezi'nin sıcak sularıyla güçlenerek isimsiz küçük bir fırtınadan dördüncü kategorideki kasırgaya dönüşen Harvey, ABD kıyılarını vurmaya başladıktan saatler sonra şiddetini düşürmeye başladı. Cuma gecesi ABD kıyılarına dördüncü kategorideki kasırga olarak ulaşan Harvey ilk Teksas'ın Corpus Christi kıyısındaki Rockport kasabasını vurmaya başladı. Bir ara saateki hızı 210 kilometreye ulaşan, milyonlarca kişinin evlerini terketmesine neden olan kasırganın etkisi, yaklaşık 3 saat sonra azaldı. Harvey, üçüncü kategorideki kasırgadan, birinci kategorideki "tropikal fırtına"ya dönüştü.



ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Harvey'in derecesini bir ara dördüncü kategoriye kadar çıkarmıştı.

250 bin abonenin elektriklerinin kesilmesine neden olan Harvey kasırgasının yol açtığı zarar henüz tam olarak bilinmezken, acil yardım yetkilileri, Port Aransas ve Rockport'da, birçok binanın çatısının uçtuğunu, ağaçların devrilerek yolları kapattığını bildirdi. Fırtına elektrik hatlarıyla birlikte birçok yerde telefon hatlarının da kesilmesine yol açtı. Harvey fırtınası, birçok yerde su baskınlarına yol açtı.



"BELKİ GÜNLERCE DEVAM EDECEK"



Teksas Valisi Greg Abbott, tehlikenin devam ettiğini bildirerek, halkı dikkatli olmaya ve uyarıları dinlemeye çağırdı. Harvey'in etkili olduğu alanlarda büyük zarara yol açtığını kaydeden Abbott, "en büyük endişemiz su baskınları" dedi. Vali Abbott fırtına için ayrıca, "belki günlerce devam edecek ve bu tehlike teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

En son tahminlere göre Harvey'in tekrar Meksika Körfezi kıyısına doğru yöneldiği ve salı günü yeniden kuzeye döneceği kaydedildi.



Harvey'in 4 gün etkili olacağı belirtilirken, güzergahında yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Bu arada, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), ABD petrol rafinerilerinin merkezi sayılan bölgede büyük zarara yol açabileceği tahmin edilen Harvey yüzünden, benzin sıkıntısı yaşanmaması için önceden benzin şartnamelerine ilişkin kuralları hafiflettiğini açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki kasırganın zarar vereceği bölgeye federal yardım yapılması için Teksas Valisi Greg Abbott'un "afet bölgesi" ilan edilmesi talebine karşılık, "başkanlık doğal afet bildirisi" imzaladı. Harvey, Teksas'ı 1961'den bu yana vuran "dördüncü kategori"deki ilk kasırga olurken ABD'de en büyük zarara yol açan Katrina 2005'te 'üçüncü kategori' ile etkili olmuştu.

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