ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası can aldı.

Ulusal Kasırga Merkezi, Harvey Kasırgası'nda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Teksas kıyılarında saatte 215 kilometre hızla ilerleyen Harvey kasırgasının tropikal fırtınaya dönüşebileceği belirtildi.

Ulusal Kasırga Merkezi, birkaç gün içinde tropik fırtına Harvey'in çok az hareketle doğu-kuzeydoğu yönünde ilerleyeceği bölgede sağanak yağmurların devam edeceği ve su taşkınlarının olabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Harvey kasırgasının en çok 10 bin kişinin yaşadığı Teksas eyaletinin kıyı kenti olan Rockport kentinde etkili olduğu belirtiliyor. Rockport'ta da Harvey kasırgasından 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Şehir yetkilileri kıyı bölgelerinin bir çöp alanına dönüştüğünü ve fırtınanın bazı okullara, kütüphanelere ve diğer kamu binalarına zarar verdiğini söyledi.