Moskova'da mehter sesleri!

27 Ağustos 2017 Pazar, 10:43:28 | Güncelleme: 10:51:34
HABERTURK.COM
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen “Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali”nde mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı
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Moskova’nın tarihi Kızıl Meydan’ında düzenlenen festivalde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği’nin gösterisi yoğun ilgi gördü.
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Mehter takımının, Rus halk şarkısı Katyuşa’yı seslendirmesi, uzun süre alkışlanırken, mehteran kıyafetleri ve yürüyüşünü Ruslar dikkatle izledi.
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Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden “Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali” 40 ülkeden 140 bandonun katılımıyla 3 Eylül’e kadar devam edecek.
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Osmanlı Yeniçeri Askerî Bandosu olan Mehteran, dünyanın en eski askeri bandolarından biri olarak büyük bir tanınırlığa sahip.
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Osmanlı ordusunda mehter, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Sultan II. Gıyaseddin Mesud'un, bir fermanla birlikte Osman Gazi'ye 1289'da Beylik yetki vermesiyle başlamıştır.
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Osman Gazi'ye Beylik yetkisiyle birlikte, emirlik alameti olan tuğ, alem, tabi ve nakkare de gönderilmiştir.
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Fermanı alan Osman Gazi'nin, gönderilen aletleri çaldırmasıyla ilk Osmanlı mehteri başlamıştır.
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Osmanlı Devleti'nde önemli bir yere sahip olan mehteranda zurna, boru, kurrenay ve mehter düdüğü gibi nefesli, üflemeli, kös, davul, nakkare, zil ve çevgân gibi vurmalı ya da çarpmalı çalgılar yer almıştı.
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Mehterler, harp meydanlarında gece karanlığında bile ordugah nöbetçilerinin uyumaması için devamlı çalar ve aynı zamanda da “yektir Allah,” diye bağırırlardı.
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1826'da Sultan II. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması ile onun bir parçası olan mehterhane de kaldırılmış ve yerine Avrupa devletlerinde olduğu gibi "Askeri Bando" takımı kurulmuştur.
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Eski Yeniçeri bandosunu ve ordusunu sembolik olarak temsil etmek için Mehter; 1914 yılında Askeri Müze bünyesinde yeniden kurulmuştur.
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I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Askeri Müze'de varlığını sürdüren mehter; 1935 yılında tekrar kaldırılmıştır. 1952 yılında ise zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut'un emirleri ile Askeri Müze bünyesinde olmak üzere yeniden kurulmuştur.