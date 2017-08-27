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Moskova'da mehter sesleri!

27 Ağustos 2017 Pazar, 10:43:28 HABERTURK.COM

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen “Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali”nde mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı

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    Moskova’nın tarihi Kızıl Meydan’ında düzenlenen festivalde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği’nin gösterisi yoğun ilgi gördü.  

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    Mehter takımının, Rus halk şarkısı Katyuşa’yı seslendirmesi, uzun süre alkışlanırken, mehteran kıyafetleri ve yürüyüşünü Ruslar dikkatle izledi. 

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    Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden “Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali” 40 ülkeden 140 bandonun katılımıyla 3 Eylül’e kadar devam edecek.  

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    Osmanlı Yeniçeri Askerî Bandosu olan Mehteran, dünyanın en eski askeri bandolarından biri olarak büyük bir tanınırlığa sahip.

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    Osmanlı ordusunda mehter, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Sultan II. Gıyaseddin Mesud'un, bir fermanla birlikte Osman Gazi'ye 1289'da Beylik yetki vermesiyle başlamıştır. 

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