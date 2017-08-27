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Lübnan ordusundan ateşkes kararı
DÜNYA

Lübnan ordusundan terör örgütü DEAŞ operasyonunda ateşkes kararı

Lübnan ordusu ateşkes kararını, ordu ve terör örgütü DEAŞ arasında örgütün 2014'te kaçırdığı 9 Lübnan askeriyle ilgili süren müzakereler kapsamında aldığını duyurdu

27 Ağustos 2017 Pazar, 12:10:05 Güncelleme: 12:13:35 AA

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "terör örgütü tarafından 2014'te kaçırılan 9 askerin akıbetiyle ilgili devam eden müzakereler kapsamında bu sabah itibarıyla ateşkes ilan edildiği" belirtildi.

Açıklamada, ateşkesle ilgili başka bir bilgiye yer verilmedi. 

Lübnan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre ise ateşkes, terör örgütü DEAŞ'ın elindeki 9 askere karşılık örgütün Suriye'nin Deyrizor kentine çekilmesiyle ilgili süren müzakereler kapsamında ilan edildi.

Terör örgütüne yönelik operasyonun başlamasının ardından Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "kaçırılan askerler için terör örgütü DEAŞ ile gizli görüşmeler yapıldığı" yönündeki iddialar reddedilmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah cuma günü yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın müzakerelere başlamak için Hizbullah ile iletişime geçtiğini belirterek, müzakerelerde terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan 9 Lübnan askerinin akıbetinin de ele alındığını söylemişti.

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kasabasında Ağustos 2014'te ordu birlikleriyle Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında 5 gün devam çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86'sı yaralanmış, 9 asker ise terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılmıştı.

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