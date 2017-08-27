'Körfez Krizi' şüphelilerinin sırrı: İki ayrı IP 5 ayrı gözaltı

Katar ile Körfez ülkeleri arasında krize yol açan, Katar Resmi Haber Ajansı’nın, Katar Emiri Şeyh Es- Sani’ye atfen yayınladığı haberle ilgili Türkiye’de 5 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre haberin yayımlandığı 23 Mayıs’ta Katar Resmi Haber Ajansı’na Türkiye’den 2 ayrı IP’den erişim sağlandığı tespit edildi. Bu IP adreslerinin kullanıcısı iki öğrenci Çanakkale ve İstanbul’da gözaltına alındı.

İstanbul’daki öğrenci o tarihte öğrenim için Ukrayna’da olduğunu belirtince bilgisayarını kullanan 3 isim daha gözaltına alındı. Sorgularında suçlamayı reddeden üç isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak el konulan bilgisayarları ve diğer dijital materyalleri üzerinde incelemeler devam ediyor.

İKİ IP TESPİT EDİLDİ

Katar tarafından yalanlanan haberde emirin, “ABD’ye karşı İran’ı destekliyoruz” dediği iddia edilmişti. Katar, ajansın internet sitesinin siber saldırıya uğradığını açıklamış, olayın ardından soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Katar’ın, Türkiye’den adli yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca talep doğrultusunda başlatılan soruşturmada, haberin yayınlandığı 23 Mayıs’ta Katar Resmi Haber Ajansı’na Türkiye’den 2 ayrı IP’den erişim sağlandığı tespit edildi.

Savcılığın talimatı ile polis operasyon başlattı. IP adreslerinin kullanıcıları Çanakkale ve İstanbul’da gözaltına alındı. Bu iki kişinin öğrenci ve bilgisayar korsanı olduğu tespit edildi.

BİLGİSAYARLAR İNCELEMEDE

İstanbul’da gözaltına alınan öğrenci o tarihte Ukrayna’da olduğunu belirtince bilgisayarını o tarihte kullanan 3 isim daha gözaltına alındı. Tamamı bilgisayar korsanı olduğu iddia edilen bu isimlerin tüm dijital materyallerine el konuldu. Suçlamaları reddeden 5 isim bir süre gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden elde edilen materyaller üzerindeki incelemelerin devam ettiği ayrıca herhangi bir örgütle irtibatlarının olup olmadığına ilişkin araştırmaların sürdüğü öğrenildi.