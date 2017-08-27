Dünyanın en hızlı barakasıyla yola çıktı!

İngiltere'nin Oxford şehrinde bahçıvanlık yapan Kevin Nicks adlı bir adam, dünyanın en hızlı barakası için yaptığı resmi başvuru sonrası test sürüşüne çıktı.

Sürüşte 155.7 hıza ulaşan adam, bir önceki rekoru 12.8 km/s geçti.

Hedefinin 160 km/s olduğunu belirten bahçıvan, yüksek rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bu rakama ulaşamadığını söyledi.

Eklenen azot katkısı sayesinde bu hızlara ulaşabildiğini söyleyen Nicks, araca gülme gazı olarak da bilinen azot oksit eklediğini ve bunun bir oksijen verici aygıt olduğunu söyledi.

"160 km/s'in üzerine çıkmayı umuyordum. Ancak hava koşulları sebebiyle 155,7 km/s hıza ulaştığını" söyleyen bahçıvan Nicks, aracın parçalarını bir adet Volkswagen Passat'tan aldığını söylerken toplam maliyetin yaklaşık 5 bin sterlin olduğunu söyledi.

2 ton ağırlığındaki baraka araç, 6 silindir motorla 2.800 cc motor gücüne sahip.

Baraka aracıyla 14 yaşındaki kızı Sophie ile yaklaşık 1100 kilometre yol yaparak İskoçya kıyılarını gezdiğini söyleyen Nicks, insanların ona genellikle deli dediklerini söylerken, "Dünyanın en hızlı kulübesine sahibim ve bu benim uydurduğum bir fikir, inşa ettim ve kurumlar tarafından onaylandı." dedi.

Baraka aracın "her şeyinin tamamen çelik çerçeveli olduğundan inanılmaz derecede güçlü ancak inanılmaz derecede ağır bir araç olduğunu" belirten Nicks, "kendisiyle gurur duyduğunu" sözlerine ekledi