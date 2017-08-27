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ABD'den Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt!
DÜNYA

ABD'den Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin bu hafta üç balistik füze denemesi yapmasının provokatif bir eylem olduğunu ancak ABD'nin barışçıl bir çözümler aramaya devam edeceğini söyledi

27 Ağustos 2017 Pazar, 16:53:53 Güncelleme: 17:36:57 HABERTURK.COM

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Kuzey Kore üzerinde 'barışçıl baskıyı' sürdüreceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Pazar günü yaptığı bir açıklamada, Kuzey Kore'nin bu hafta üç balistik füze denemesi yapmasının provokatif bir eylem olduğunu ancak ABD'nin barışçıl bir çözümler aramaya devam edeceğini söyledi.

Tillerson Pazar günü Fox News'de verdiği bir röportajda "Bunu Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerimize karşı kışkırtıcı bir davranış olarak görüyoruz" dedi.

Tillerson, "Barışçıl baskı kampanyamıza müttefiklerimizle devam edeceğiz, Çin ile birlikte Pyongyang yönetimjini müzakere masasına getirebilir miyiz diye Çin ile ortak çalışma yürütüyoruz" dedi. 

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YORUMLAR 11
  • Misafir 23 dakika önce
    Ben onu bunu bilmem abd maçası kuzey kore yemiyor
  • Misafir 26 dakika önce
    noldu amerika korktunmu :)
  • Misafir 26 dakika önce
    Amerika blöf yapıyor, şayet bu ülkeyi mağlup edebileceğini kestirse hemen saldırırdı,dişi kesmiyor Kuzey korede taviz verecek göz yok gözüküyor
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