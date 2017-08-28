Macron'dan Erdoğan'a tutuklu gazeteci için ikinci telefon

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Fransız gazetecinin acilen serbest bırakılarak Fransa’ya gönderilmesini" isterken Macron ve Erdoğan Eylül ayında New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu’nda bir araya gelme kararı aldı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Fransız gazetecinin serbest bırakılması için şahsen devreye giren Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Pazar günü Erdoğan’ı yeniden aradığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 Temmuz’da Şırnak’ın Silopi ilçesinde tutuklanan gazeteci Loup Bureau’nun cezaevindeki tutukluluk koşullarının iyileştirilmesinin ötesinde, acilen serbest bırakılmasını ve Fransa’ya gönderilmesini istedi" ifadeleri yer aldı.

Saray, Macron ve Erdoğan’ın yansıra, Dışişleri Bakanlarının da temaslarının devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, Eylül ayı ortasında New York’ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) Recep Tayyip Erdoğan ve Emmanuel Macron’un bir araya gelme kararı aldığı da vurgulandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIK YAPMAKTAN TUTUKLANMIŞTI

26 Temmuz'da Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Fransız uyruklu Laup Jean Rene Bureau, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan tutuklanmıştı.

Yapılan ilk incelemede Bureau'nun Suriye'deki PYD/YPG'li teröristlerle çekilen fotoğrafları bulunduğu tespit edilmişti.