Duterte: Polise karşı çıkan 'aptallar' öldürülebilir!

Bir süre önce ise Duerte, uyuşturucu karşıtı baskında öldürülen güneydeki bir kasabanın polis şefi olan Jovie Espenido'nun cenaze töreninde konuştu.

Konuşmada, "Göreviniz, tutuklayacağınız kişinin direncini kırmayı gerektirir. Eğer size direniyorsa ve şiddet uyguluyorsa salakları öldürmekte özgürsünüz. Bu benim size emrimdir." ifadelerini kullandı.

Cinayetler ve yasadışı olaylarla ilgili polisin görevlerini yerine getirirken hukukun üstünlüğünü korumak zorunda olduğunu söyleyen Duterte, polise güvendiğini sözlerine ekledi.

Rodrigo Duterte, pazartesi günü Manila'daki Başkanlık sarayında 16 Ağustos'ta öldürülen 17 yaşındaki Kian Loyd delos Santos'un ailesiyle buluştu. Yüzlerce kişi Santos'un cenaze törenini, Duterte'nin uyuşturucuya karşı "ölümcül" savaşına karşı protestoya çevirdi.

filipinler'de Devlet Başkanı Roderigo Duterte, polisin geçen hafta başkent Manila'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin ölümünde polisin sorumluluğu olabileceğini kabul etmişti.

Duterte düzenlediği basın toplantısında, Kian Lloyd delos Santos'un öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğini ve polisler hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini düşündüğü belirtmişti.

Duterte, "Soruşturma başlatılması gerek. Eğer bir sorumluluk varsa, hapse girerler. Burada tezgah yok. Ben karışmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

5 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ



Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Polis kayıtlarına göre, Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda şimdiye dek yaklaşık 5 bin kişi öldürüldü.