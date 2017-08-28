Netanyahu: İran Suriye'de güdümlü füze üretiyor!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu BM genel sekreteri ile Kudüs'teki görüşmesi sırasında İran'ın Suriye ve Lübnan'da güdümlü hassas füzeler ürettiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı toplantının öncesinde açıklamalarda bulunan Netanyahu, İran'ı, "Suriye'yi İsrail'in ortadan kaldırılma hedefi olarak askeri birleştirme üssü haline getirmekle" suçladı.

Netanyahu, " İran, bu doğrultuda hassas yönlendirmeli füzeler üretmek için siteler inşa ediyor hem Suriye hem de Lübnan'da. Bu İsrail'in kabul edemeyeceği bir şey. Birleşmiş Milletler'in de kabul etmemesi gereken bir şey. " dedi.