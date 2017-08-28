ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Netenyahu: İran güdümlü füze üretiyor!
DÜNYA

Binyamin Netanyahu: İran Suriye'de güdümlü füze üretiyor!

Netanyahu: İran Suriye'de güdümlü füze üretiyor!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran'ı, "Suriye'yi İsrail'in ortadan kaldırılma hedefi olarak askeri birleştirme üssü haline getirmekle" suçladı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:27:59 Güncelleme: 13:39:39 HABERTURK.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu BM genel sekreteri ile Kudüs'teki görüşmesi sırasında İran'ın Suriye ve Lübnan'da güdümlü hassas füzeler ürettiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı toplantının öncesinde açıklamalarda bulunan Netanyahuİran'ı, "Suriye'yi İsrail'in ortadan kaldırılma hedefi olarak askeri birleştirme üssü haline getirmekle" suçladı.

Netanyahu, " İran, bu doğrultuda hassas yönlendirmeli füzeler üretmek için siteler inşa ediyor hem Suriye hem de Lübnan'da. Bu İsrail'in kabul edemeyeceği bir şey. Birleşmiş Milletler'in de kabul etmemesi gereken bir şey. " dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 26 dakika önce
    Sen yaparken sorun yok??!!
  • Misafir 35 dakika önce
    umarım gercekten üretiyordur ve inşallah ilk önce seni sonra da abd yi vurur
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER