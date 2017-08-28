Katalonya Parlamentosunda düzenlenen basın toplantısına, azınlık hükümetindeki "Junts pel Si" (Evet için Birlik) koalisyonu ve ona dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partisinden 4 milletvekili katıldı.

Yasa tasarısının, eylül ayında kabul edileceği ileri sürülüyor. İspanya devletinin izin vermemesine rağmen 1 Ekim'de yapılmak istenen bağımsızlık referandumunda kabul edilmesi halinde yasanın, 2 Ekim'de yürürlüğe gireceği, reddedilmesi durumunda ise geçersiz sayılacağı kaydedildi.

Tüm programını 1 Ekim'deki referandumdan kabul sonucu çıkması üzerine yapan ayrılıkçı Katalan siyasi partiler, referandumun ardından yürürlüğe girecek yeni yasa ile erken seçim kararı alınmasını ve Katalonya'nın yasal olarak İspanya'dan kopmasını sağlayacak "Katalonya Cumhuriyeti Anayasası'nın" kabul edilmesini öngörüyor.

"Cumhuriyetin Kuruluşu ve Hukuki Geçiş Yasası"nda Katalonya'nın bağımsız bir cumhuriyet olarak Avrupa Birliği içinde kalması, isteyen Katalanların İspanyol vatandaşlığını devam ettirmeleri öngörülüyor.

CUP Partisinden milletvekili Benet Salellas, gazetecilere yaptığı açıklamada "Katalonya Cumhuriyeti'nin kurulmasını istemeyenler, bu yasayı da baltalamaya çalışacaklardır. Ancak bu yasa bağımsızlığın sadece bir ideolojik süreç olduğu tartışmalarını sonlandıracaktır. Çünkü biz hazırız ve yarın ne yapacağımızı biliyoruz. Bu yasa, 1 Ekim'de bir referandum olacağının garantisidir. 1 Ekim'den sonra Katalonya Cumhuriyeti ve devlet kurumları oluşturulacak." dedi.

Junts pel Si'nin parlamento grup başkanı Lluis Coromina da "Bu süreç içinde şeffaflık ve tüm yasal güvenliğin sağlanmasını istiyoruz. 1 Ekim'deki referanduma 35 gün kaldı. Ve bu süre zarfında Katalanlara referandumun olası sonuçlarını en iyi şekilde anlatacağız." dedi.

"YASA ASLA YÜRÜRLÜĞE GİRMEYECEK"

Öte yandan İspanyol haber ajansı EFE, Katalonya'daki basın toplantısının hemen ardından İspanyol hükümeti kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde "Bu yasa istediği kadar açıklansın asla yürürlüğe girmeyecek." ifadesini kullandı.

Haberde, "İspanya hükümeti, Paris'te Avrupa'nın başlıca dört demokrasinin hükümet başkanları ifade özgürlüğünden yana ve terörizme karşı birlikte çalışmak için toplantı yapılırken ayrılıkçıların bunu fırsat bilerek Katalanları İspanya ve Avrupa'dan koparacak yasa dışı bir girişimi tanıtmalarını bir paradoks olarak görüyor." ifadesine yer verildi.

İspanya hükümeti, Katalonya'daki ayrılıkçı tüm girişimlere karşı çıkıyor, yerel yönetimin bağımsızlık süreci iddiasıyla aldığı tüm kararlar da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ediliyor.