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Kuzey Kore, füze fırlattı

Kuzey Kore füze fırlattı

29 Ağustos 2017 Salı, 00:20:27 Güncelleme: 00:41:29

Kuzey Kore, füze fırlattı. Japon hükümeti füzenin Japonya'nın kuzeyini hedef aldığı uyarısında bulundu. Japon hükümeti Kuzey Japonya'da yaşayan halkı olası bir Kuzey Kore füzesine karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Güney Kore ordusu da füzenin Japon Denizi'ne düştüğünü teyit etti.

Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin 3 parçası Japonya'nın Hokkaido adasının sularına düştü. 

Japonya Başbakanı Shinzo Abe Japonya halkını Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerden koruyacaklarını söyledi.

 

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YORUMLAR 11
  • Misafir 25 saniye önce
    saman alevi
  • Misafir 4 dakika önce
    Dolar düşüyor Kuzey Kore füze fırlatıyor. Çok manidar
  • Misafir 4 dakika önce
    Kedini ispat etmek için yakacak masumların canını.
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