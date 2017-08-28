Kuzey Kore, füze fırlattı. Japon hükümeti füzenin Japonya'nın kuzeyini hedef aldığı uyarısında bulundu. Japon hükümeti Kuzey Japonya'da yaşayan halkı olası bir Kuzey Kore füzesine karşı tedbirli olmaya çağırdı.
Güney Kore ordusu da füzenin Japon Denizi'ne düştüğünü teyit etti.
Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin 3 parçası Japonya'nın Hokkaido adasının sularına düştü.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe Japonya halkını Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerden koruyacaklarını söyledi.
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YORUMLAR 11
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Misafir 25 saniye öncesaman alevi00
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Misafir 4 dakika önceDolar düşüyor Kuzey Kore füze fırlatıyor. Çok manidar00
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Misafir 4 dakika önceKedini ispat etmek için yakacak masumların canını.00