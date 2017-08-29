Macron ve Merkel'den Rusya ve Ukrayna'ya çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes anlaşmasını uygulamak için çabalarını artırmaları çağrısında bulundu.

Ortak bir yazılı açıklama yapan Macron ve Merkel, Ukrayna'nın doğusundaki güvenlik durumundan endişe duyduklarını bildirdi.

Bölgedeki durumun, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 22 Ağustos'ta yaptıkları dörtlü telefon konuşmasının ardından değişmediği belirtilen açıklamada, "Başkan Putin ve Başkan Poroşenko'yu taahhütlerini tam anlamıyla yerine getirmeye, ateşkesi kamuoyu önünde ve açık bir biçimde desteklemeye ve askeri ve yerel otoritelere buna uygun emirleri vermeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna toprağı olan Kırım'ı ilhakı ile eş zamanlı olarak 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda başlayan Ukrayna güçleri ve Rusya destekli militanlar arasındaki çatışmalarda 10 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için Şubat 2015'te Belarus'un başkenti Minsk'te ateşkes anlaşması imzalanmış ancak anlaşma sürekli ihlal edilmiş ve başarılı olamamıştı.