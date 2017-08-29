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Rus Komite Başkanı: Kuzey Kore ABD'ye blöf yapmadığını gösteriyor!
DÜNYA

Rus Komite Başkanı: Kuzey Kore ABD'ye blöf yapmadığını gösteriyor!

29 Ağustos 2017 Salı, 10:14:26 Güncelleme: 11:00:09 HABERTURK.COM

Rusya parlamentosunun Uluslararası Meseleler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev, "Kuzey Kore'nin yaptığı füze testinin ABD'ye karşı 'blöf yapmıyorum' mesajı" olduğunu söyledi.

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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 35 dakika önce
    dosdoğru dedi. amerıkalılar hep, herkesin kendilerinden korktuğunu sanıyor. zaten sadece ve sadece kendisinden çok daha zayıf olanlara saldırabiliyor. afferin kuze köreye geri adım atmıyor, menfaatlerini ve varlığını koruyabiliyor
  • Misafir 39 dakika önce
    Vur parlak çocuk
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