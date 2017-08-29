Rusya parlamentosunun Uluslararası Meseleler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev, "Kuzey Kore'nin yaptığı füze testinin ABD'ye karşı 'blöf yapmıyorum' mesajı" olduğunu söyledi.
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YORUMLAR 2
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Misafir 35 dakika öncedosdoğru dedi. amerıkalılar hep, herkesin kendilerinden korktuğunu sanıyor. zaten sadece ve sadece kendisinden çok daha zayıf olanlara saldırabiliyor. afferin kuze köreye geri adım atmıyor, menfaatlerini ve varlığını koruyabiliyor30
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Misafir 39 dakika önceVur parlak çocuk00