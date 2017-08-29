AB Komisyonu Başkanı'ndan Türkiye açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Claude Juncker, Türkiye'nin AB'den 'dev adımlarla' uzaklaştığını söyledi.
Brüksel'de AB büyükelçilerinin yıllık toplantısında konuşan Juncker, "Türkiye Avrupa Birliği'nden dev adımlarla uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı.
Komisyonu Başkanı, Türkiye'nin AB'ye katılma çabalarını resmi olarak sona erdirme kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu sözlerine ekledi.
Brüksel'de yıllık Avrupa Birliği (AB) Büyükelçileri Konferansı'nda konuşan Juncker, üyelik müzakerelerini resmi olarak bitirmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düştüğünü söyledi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 3
-
Misafir 1 saat önceuzaklaşmak en hayırlısı kalırsak paramparça olacağız kesin00
-
Misafir 5 saat önceŞanghay Beşlisi, Avrupa Birliğinden bin kat daha iyidir.00
-
Misafir 7 saat önceÇÜNKÜ SİZ BATICAKSINIZ00