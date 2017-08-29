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AB Komisyonu Başkanı: Türkiye AB'den 'dev adımlarla' uzaklaşıyor
DÜNYA

AB Komisyonu Başkanı'ndan Türkiye açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin Avrupa'dan dev adımlarla uzaklaştığını söyledi

29 Ağustos 2017 Salı, 11:17:55 Güncelleme: 17:37:06 HABERTURK.COM

AB Komisyonu Başkanı Claude Juncker, Türkiye'nin AB'den 'dev adımlarla' uzaklaştığını söyledi.

Brüksel'de AB büyükelçilerinin yıllık toplantısında konuşan Juncker, "Türkiye Avrupa Birliği'nden dev adımlarla uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Komisyonu Başkanı, Türkiye'nin AB'ye katılma çabalarını resmi olarak sona erdirme kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu sözlerine ekledi.

Brüksel'de yıllık Avrupa Birliği (AB) Büyükelçileri Konferansı'nda konuşan Juncker, üyelik müzakerelerini resmi olarak bitirmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düştüğünü söyledi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 1 saat önce
    uzaklaşmak en hayırlısı kalırsak paramparça olacağız kesin
  • Misafir 5 saat önce
    Şanghay Beşlisi, Avrupa Birliğinden bin kat daha iyidir.
  • Misafir 7 saat önce
    ÇÜNKÜ SİZ BATICAKSINIZ
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