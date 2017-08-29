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Merkel'den Türkiye açıklaması
DÜNYA

Merkel'den Türkiye açıklaması

29 Ağustos 2017 Salı, 11:48:27 Güncelleme: 12:25:13 HABERTURK.COM

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, seçim kampanyası sürecinde bir basın toplantısı düzenledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ancak gerçeklere bakmalıyız. Türkiye ile ilişkilerimiz çok karmaşık bir evrede." dedi.

Merkel ayrıca, "Türkiye'de tutulan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiğini" de söyledi.

Göçmenlerle ilgili konuya ise Merkel, "Avrupa'nın göçmen politikaları konusundaki görevlerini henüz tamamlamadığını, daha fazla çalışmanın gerektiğini" söyledi.

Şansölye, "Doğu Ukrayna'nın geliştirilmesi için Rusya'nın yaptırım konusunda iyileştirmelere gitmesi gerektiğini" söyledi.

Merkel, "Barış uğruna Polonya'da olanlara sessiz kalmayacağını" belirtti.

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