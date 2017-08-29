Merkel'den Türkiye ve Gümrük Birliği açıklaması

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, seçim kampanyası sürecinde Berlin'de bir basın toplantısı düzenledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ancak gerçeklere bakmalıyız. Türkiye ile ilişkilerimiz çok karmaşık bir evrede." dedi.

Merkel ayrıca, "Türkiye'de tutulan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Merkel, "Önümüzdeki aylarda Türkiye ile "AB gümrük birliği" hakkında konuşabileceğimizi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Göçmenlerle ilgili konuya ise Merkel, "Avrupa'nın göçmen politikaları konusundaki görevlerini henüz tamamlamadığını, daha fazla çalışmalarının gerektiğini" söyledi.

Şansölye, "Doğu Ukrayna'nın geliştirilmesi için Rusya'nın yaptırım konusunda iyileştirmelere gitmesi gerektiğini" söyledi.

Merkel, "Barış uğruna Polonya'da olanlara sessiz kalmayacağını" belirtti.

Ayrıca Angela Merkel, milliyetçi partinin hükümetin entegrasyon komiseri hakkındaki "ırkçı" yorumunu kınadı.