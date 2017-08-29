Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyanın Arakan'a duyarlı olması lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Maldivler Dışişleri Bakanı Asim ile açıklama yaptı.

"Bölge ülkelerinin çözüm üretmesi gerekiyor. Kampların dışında kendi evlerinde yaşayan insanlar hapis hayatı yaşıyor. Çamur içindeler. Oradaki Dışişleri Bakan Yardımcı ile arkadaşlarımız temasa geçtiler. Kendi fikirlerimizi söyledik. Görüştüğüm herkesle yaptığımız görüşmelerde bu sorunu toptan çözmemiz gerektiğini ve her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Onlara kalkınma yardımı yapacağımızı söyledik. Fakat oradaki ırkçı gruplar arasında dini liderler var. Artık köklü bir çözüm bulmamız lazım. Tüm dünyanın bu konuya duyarlı olması lazım. İslam dünyasının da duyarlı olması lazım. Bu konuda sessiz kalmayalım. Gerekli uyarıları da yapalım. Bütün kurumlar somut adım atmalı ki oradaki arkadaşlarımız artık sorun yaşamasın. Myanmar yönetiminin de orada gerekli adımları atması gerekiyor." dedi