Trump'dan Kuzey Kore açıklaması: Bütün seçenekler masada!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore için tüm seçenekler şu an masada." dedi.

Trump, "Kuzey Kore'nin komşularını küçümseme sinyali verdiğini ayrıca, Birleşmiş Milletlerin tüm üyelerini ve kabul edilebilir uluslararası yasaların asgari standartlarını küçümsediğini" söyledi.

Trump, "Dünya, Kuzey Kore'nin son mesajını yüksek sesle ve net bir şekilde aldı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Donald Trump ile Japonya Abe'nin telefonla görüştüğü ve "İki liderin Kuzey Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore Cumhuriyeti için olduğu kadar dünyadaki diğer ülkeler için ciddi tehdit oluşturduğu konusunda hemfikir" oldukları belirtildi.