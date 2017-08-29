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Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: Bütün seçenekler masada!

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı ile Kuzey Kore meselesiyle ilgili telefon görüşmesi yaptı

29 Ağustos 2017 Salı, 14:32:29 Güncelleme: 16:21:45 HABERTURK.COM

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore için tüm seçenekler şu an masada." dedi.

Trump, "Kuzey Kore'nin komşularını küçümseme sinyali verdiğini ayrıca, Birleşmiş Milletlerin tüm üyelerini ve kabul edilebilir uluslararası yasaların asgari standartlarını küçümsediğini" söyledi.

Trump, "Dünya, Kuzey Kore'nin son mesajını yüksek sesle ve net bir şekilde aldı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Donald Trump ile Japonya Abe'nin telefonla görüştüğü ve "İki liderin Kuzey Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore Cumhuriyeti için olduğu kadar dünyadaki diğer ülkeler için ciddi tehdit oluşturduğu konusunda hemfikir" oldukları belirtildi.

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YORUMLAR 21
  • Misafir 13 dakika önce
    senin sozun gucsuze gecer korkak ABD
  • Misafir 37 dakika önce
    Yaşasın 3. Dünya savaşı
  • Misafir 42 dakika önce
    Artık ABD vurmaya mecbur.
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