Afgan genç THY pilotu tarafından indirilince sınır dışı edilmedi

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre İngiliz medyasında geniş yer bulan haberde, geçtiğimiz günlerde meydana olayda Türk Hava Yolları'nda çalışan bir pilotun Afgan mültecinin sınır dışı edilmesini son anda engellediğini duyurdu.Afgan Samim Bigzad'ın ülkesine sınırdışı edilmesi durumunda öldürüleceğini sürekli söylemesine rağmen İngilizlerin sınır dışından vazgeçmediği yazıldı.

UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİYLE ALINMADI

Edinilen bilgilere göre THY'nin Londra'nın Heathrow Havalimanı'ndan İstanbul'a gelecek uçağına sınır dışı edilmek üzere getirilen Afgan genç uçakta sınır dışı edilmesi durumunda ülkesinde öldürüleceğini söyledi.Bunun üzerine pilot tarafından uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebileceği gerekçesiyle Afgan genç uçaktan indirilince ülkeden sınır dışı edilmedi.Geçtiğimiz Temmuz ayında da Danimarka'ya sığınma başvurusu reddedilen Rohullah Arabzadeh adlı 20 yaşındaki Afgan genç de ülkeden sınır dışı edilmesi uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebileceği gerekçesiyle uçağa pilot tarafından alınmayarak gerçekleşmemişti.