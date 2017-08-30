Myanmar'daki Müslümanlar Bangladeş'e geçiş yaptı!

Uluslararası Göç Örgütü, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 18 bin Rohingya Müslümanı'nın Myanmar'daki şiddetten kaçarak Bangladeş'e gittiğini söyledi.

Sınırın yakınlarındaki Güney Cox's Bazar kasabasında IOM ofisini yöneten Sanjukta Sahany, "Onlar çok, çok çaresiz durumda" dedi.

Sahany, "En büyük ihtiyaç gıda ama sağlık hizmetlerine ve sğınacak bir yere ihtiyaç duyuyorlar, en azından bir kısmı kapalı, başlarının üstünü kapatacak bir çatıya ihtiyaç duyuyorlar "dedi.

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