Myanmar'daki Müslümanlar Bangladeş'e geçiş yaptı!

Uluslararası Göç Örgütü, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 18 bin Rohingya Müslümanı'nın Myanmar'daki şiddetten kaçarak Bangladeş'e gittiğini söyledi.
Sınırın yakınlarındaki Güney Cox's Bazar kasabasında IOM ofisini yöneten Sanjukta Sahany, "Onlar çok, çok çaresiz durumda" dedi.
Sahany, "En büyük ihtiyaç gıda ama sağlık hizmetlerine ve sğınacak bir yere ihtiyaç duyuyorlar, en azından bir kısmı kapalı, başlarının üstünü kapatacak bir çatıya ihtiyaç duyuyorlar "dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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YORUMLAR 3
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Misafir 8 dakika öncedünyaya hakim güç müslümanlar olamadığı sürece bunlar hep olacak!00
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Misafir 17 dakika öncehele şükür00
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Misafir 17 dakika öncebu arada bilmeyenler olabilir, bangladeş dağların içine kurulduğu için çıkan şiddetli bir yağışta sular dağlardan inerek şiddetli bir şekilde şehirleri basıp yüzlerce kişiyi öldüren seller oluşturuyor00