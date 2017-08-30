Afganistan'da 14 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının Açin'in Mamand Mergey ve Sathan bölgelerindeki DEAŞ mevzilerini bombaladığını belirtti.

Saldırıda 14 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü kaydeden Hogyani, öldürülenlerin arasında bir kadın teröristin de bulunduğunu söyledi.

Hogyani, hava saldırısında sivillerin zarar görmediğini ifade etti.

MİLLETVEKİLİNİN EVİNE SALDIRI

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde Bağımsız Milletvekili Zahir Kadir'in evine düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki saldırgandan birinin üzerine yerleştirdiği bombayı, Kadir'in evinin önünde patlattığını söyledi.

Saldırıda, Kadir'in iki korumasının yaşamını kaybettiğini ifade eden Hogyani, bir korumasının da yaralandığını belirtti.

Hogyani, ikinci saldırganın ise evin içerisine girmeye çalışırken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırı esnasında evinde bulunan milletvekili Zahir Kadir'in ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.