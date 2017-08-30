Ürdün Kralı İngiltere'den eniştesini istiyor

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan Adalet Bakanı Avad Ebu Cerad'ın açıklamasında, Bakanlar Kurulunun kararı gereği, Londra'da bulunan Kurdi'nin kovuşturulması için gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Ebu Cerad, Kurdi'nin kırmızı bültenle aranması için INTERPOL Ürdün Temsilciliğine bir yazı gönderildiği bilgisini verdi.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'a, Kurdi'nin yakalanması konusunda yasal işlemlerin kolaylıkla yürütülmesi için bir yazı göndereceğini ifade eden Ebu Cerad ayrıca Birleşik Krallık, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Britanya Adaları ve Hindistan'dan, Kurdi'nin mal varlığının incelenmesi için yardım talep edildiğini kaydetti.

Ürdün Başbakanı Hani El-Mulki başkanlığında bugün toplanan Bakanlar Kurulu, Adalet Bakanı Ebu Cerad'ı, Kurdi'nin iadesi için gerekli yasal işlemleri takip etmek üzere görevlendirilmesine karar vermişti.

Ürdün Kralı Abdullah'ın halasının eşi olan eniştesi ve eski Fosfat Madeni Şirketi Başkanı Kurdi, Haziran 2013'te, kamu görevini kötüye kullanarak devlete ait hisseleri satmak suçundan 22,5 yıl hapis ve 253 milyon dinar (355,6 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme Kurdi'ye ayrıca, fosfatın nakledilmesi ihalesine fesat karıştırmak ve yasa dışı yollardan kazanç elde etmek suçlarından da 15 yıl hapis ve 31 milyon dinar (43,5 milyon dolar) para cezası vermişti.

Kurdi, 2006 yılındaki özelleştirme politikaları çerçevesinde yarı-resmi "Fosfat Madenleri Şirketi"nin %37 hissesinin Brunei hükümetine satışında haksız kazanç elde etmek, fosfat taşımacılığı alanında yapılan ihaleye fesat karıştırmak ve kamu malını zarara uğratmak suçlamasıyla yargılanıyordu.

Ürdün kamuoyunda şiddetli tepkilere neden olay, ülkenin son yıllardaki en büyük yolsuzluk davalarından biri olarak değerlendiriliyor.