Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres, uluslararası alanda sıkıntılar çeken ve Filistin topraklarındaki insani koşulların kötüye gitmesi üzerine Çarşamba günü ilk ziyaretini Gazze'ye yaptı.

Guterres, insani kriz karşısında Gazze ablukasını kaldırma çağrısında bulundu.

HAMAS GUTERRES'İN ZİYARETİNDEN MEMNUN

Hamas'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugün Gazze'ye yapacağı ziyareti memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin İsrail işgal güçleri ile çatışma denklemindeki önemine dikkati çekerek, "BM Genel Sekreteri Guterres'in Gazze ziyareti, uluslararası diplomaside önemli bir işaret." ifadesini kullandı.

Söz konusu ziyaretin, İsrail'in 11 yıldan fazladır Gazze'de uyguladığı abluka nedeniyle bölge sakinlerinin yaşadığı insani koşulların tehlikesinin arttığı sırada gerçekleşeceğine işaret eden Berhum, BM Genel Sekreterinden ziyareti sırasında ablukanın kaldırılması ve dünyanın en büyük hapishanesinde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinlinin sıkıntılarına son verilmesi için mümkün olan tüm çabayı sarf etmesini istedi.

Guterres'in İsrail'in, Filistinli tutuklulara, Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerlere yönelik ihlallerine son vermesi için bu ülkeye her türlü baskıyı yapması gerektiğini ifade eden Berhum, ayrıca BM'nin yardım ve gelişim programlarının yanı sıra Gazzelilerin yaşadığı insani trajediden kurtarılması için finans yardımlarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARIN YAKINLARI PROTESTO ETTİ

Guterres'in konvoyunun İsrail'den Gazze'ye geçmesiyle birlikte düzinelerce insan ellerindeki kağıtlarla, BM'yi İsrail'in elinde tuttuğu Filistinli mahkumları desteklemek için harekete geçmeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ablukası altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki insani durumu yerinde incelemek üzere bölgeye geldi.

M Genel Sekreterliği görevine geldikten sonra bölgeye gerçekleştirdiği ilk ziyareti kapsamında Gazze'ye gelen Guterres, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçti. Guterres bölgeye geçişi sırasında sınır kapısında bekleyen Filistinli tutuklu yakınlarının "görüşme talebine olumlu karşılık vermemesi" sebebiyle protesto edildi.

Üzerinde "Çocuklarımız, İsrail hapishanelerinde ölüme terk edilmiş durumda daha ne bekliyorsunuz?" yazılı pankartlar taşıyan Gazzeliler, tutukluların salıverilmesi için BM'nin harekete geçmesi talebinde bulundu.İsrail'in 19 yıl hapse mahkum ettiği Filistinli tutuklu Macid'in annesi Fayize Ebu Kumbuz, göstericiler adına yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin ayrımcılık politikasını protesto etmek üzere burada toplandık. Genel Sekreter, Gazze'deki direniş grupları tarafından esir alınan İsrailli askerlerin aileleriyle bir araya gelmesine rağmen bizim ile görüşmeyi reddetti." dedi.

Ebu Kumbuz, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ciddi ihlallerle karşılaştığı ve kendisinin bir yıldan fazla süredir oğlunu ziyaret edemediğini söyledi.

Gösteriyi düzenleyen Vaid Derneği Müdürü Abdullah Kandil ise Guterres'in Filistinli ailelerle görüşmeyi kabul etmemesini eleştirerek, "Gazze Şeridi'ne tanklarla gelen ve bugün direniş gruplarının elinde esir tutulan savaş suçlusu İsrailli askerlerinin aileleriyle uzun uzun görüşen Guterres, Gazzeli tutukluların yakınlarıyla görüşmeyi kabul etmiyor." diye konuştu.

Guterres'in, gezisi kapsamında BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okulu ziyaret etmesi bekleniyor.