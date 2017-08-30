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Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
DÜNYA

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:09:56 Güncelleme: 16:13:21 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter adresinde Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, "konuşmak, cevap değil" diyerek Kuzey Kore ile olan tüm diplomatik müzakereleri reddetti.

Pyongyang yönetimi, Japonya'ya karşı balistik bir füze ateşlemesi yapmış ve uluslararası kınama almıştı. 

Donald Trump, "ABD, 25 yıldır Kuzey Kore ile konuşuyor ve onlara para harcıyor. Konuşmak, cevap değildir!" açıklaması yaptı.

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