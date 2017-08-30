Reuters'un haberine göre; Beyaz Saray tarafından yapılan açıklada; ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman görüştüğü belirtildi. Trump, Selman'dan Katar ile diplomatik kriz yaşayan Körfez ülkelerinin sorunu çözmelerini istedi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Katar'ın İran'ı ve terör örgütlerini desteklediği gerekçesiyle diplomatik ilişkilerini Haziran ayından itibaren kesmişti.