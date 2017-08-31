ABD, yaralarını sarmaya çalışıyor

Houston kentinde ise Belediye Başkanı Sylvester Turner, yağmalamaya karşı tahliye edilenlerin mal ve mülklerini korumak için sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini bildirdi.

Turner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerel saatle gece 10.00'dan sabah 5.00'e kadar tahliye edilmiş evlerin mal güvenliğinin sağlanması için büyükşehir sınıları içinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini ifade etti.

Harris County Bölge Savcılığı da 48 saat içinde yağmalama girişiminde bulunan 14 kişinin gözaltına alındığına dikkati çekti.

Hollywood ve sanat camiasının ünlü isimleri, Harvey Kasırgası mağdurları için seferber oldu. ABD’nin tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak nitelendirilen kasırganın mağdurları için, gösteri dünyasının sevilen isimleri bağış yaparak yardım çağrısında bulundu.

Beyonce, "BeyGOOD( Beyonce’nun yardım kuruluşu) ile Houston'da meydana gelen olayları yakından izliyoruz ve elimizden geleni yapmak için bir plan üzerinde çalışıyoruz." dedi. Kim Kardashian, Twitter hesabından annesi Kris Jenner ve ünlü kızkardeşleriyle birlikte tropik kasırga Harvey’in mağdurları için 500 bin dolar değerinde bağışta bulunacağını duyurarak hayranlarından da duruma sessiz kalmamalarını istedi. Nicki Minaj, Katy Pery gibi isimler de bağışta bulunacaklarını açıkladılar.

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