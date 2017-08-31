On binlerce Müslüman Myanmar'ı terk etti!

Myanmar'ın Rohingya eyaletinde yaşayan Müslümanlara karşı sıklaşan saldırılar nedeniyle geçtiğimiz hafta onbinlerce kişinin Myanmar'ı terk ederek, Bangladeş'e kaçtığı belirtildi.

Reuters'un Birleşmiş Milletler kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yaklaşık 27.400 kişi Bangladeş'e kaçarken, 20 bin kişi ise iki ülke arasındaki tarafsız bölgede mahsur kaldı.

Müslümanların boşalttığı köylerin Myanmar ordusu tarafından yakıldığı ifade edildi.

Öte yandan Bangladeş sınır güvenlik birlikleri, Perşembe günü ülkeden kaçmaya çalışırken tekneleri alabora olan 20 Rohingyalı Müslüman kadın ve çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.