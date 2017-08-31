Sigaraya başlatan arkadaşını öldürdü

Bir restoranda aşçı olarak çalışan 25 yaşındaki Ahmed, kendisini sigara ve marijuanaya başlatan iş arkadaşı Inayat'ı vurarak öldürdü.

Öte yandan polis, 25 yaşındaki Inayat'ın işte daha başarılı olmasından dolayı da Ahmed'in kendisini içerlediğini kaydetti. Komiser yardımcısı Sibesh Singh, "Ahmed ve Inayat iş yerinde arkadaş olmalarına rağmen, söylentilere göre Inayat işinde daha başarılı ve iyi huyluydu. Ayrıca restoran sahibinin kısa sürede en gözdesi olmuştu" dedi.

Ahmed, Inayat'ı öldürdüğüne emin olmak için bir silah satın alarak atış talimi yaptığını da söyledi.

Singh, "Bu süreçte Ahmed gırtlak enfeksiyonu geliştirdi ve doktora gitti. Ahmed, doktorun kendisine, aşırı sigara içtiği için gırtlak kanserine yakalandığını söylediğini iddia etti" diye konuştu.

İş yerinde performansı düşen Ahmed, işten kovulduktan sonra geri döndüğü memleketi Amroha'da kendisine tabanca satın aldı. Birkaç gün sonra restorana geri gelen Ahmed'in, Inayat'ı işten kovdurmayı başaramazsa onu öldürmeyi planladığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan Inayat hayatını kaybetti, Ahmed ise olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalandı.

Mustakim Ahmed

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